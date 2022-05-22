МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) свидетельствуют, что заявка на прокачку газа из РФ через украинскую газотранспортную систему в воскресенье, по предварительным данным, сохраняется на уровне субботы и составляет примерно 45 миллионов кубометров. Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Таким образом, транзит "голубого топлива" из РФ через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", по данным ОГТСУ на 22 мая, составляет 44,7 миллиона кубометров по сравнению с 45,7 миллиона днём ранее. Номинация же через ГИС "Сохрановка" так и остаётся на нуле. В субботу, как сообщал "Газпром", оператор вновь отклонил заявку российской компании на прокачку через эту станцию.

Вместе с тем, транзитный договор "Газпрома" и Украины предусматривает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объём согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.

В части "белорусского коридора", теперь антироссийские санкции не позволяют "Газпрому" применять польский участок магистрали "Ямал – Европа" для транспортировки газа.

При этом прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из РФ в Европу — оставется стабильно высокой. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.