МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что попытка ряда стран политизировать форум министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не позволила принять коммюнике по итогам встречи. Министры торговли стран АТЭС не смогли согласовать итоговое заявление

Ранее стало известно, что министрам по итогам форума не удалось принять совместное заявление.

Решетников высоко оценил усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. По его словам, Таиланд, как принимающая сторона, продемонстрировал высокий дух сотрудничества. "Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать форум", — приводит слова Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.

Он добавил, что в дальнейшем необходимо сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий.

"Только так АТЭС сможет оставаться заслуживающим доверия и эффективным механизмом во имя устойчивого и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Встреча министров торговли АТЭС прошла в эти дни в Бангкоке.