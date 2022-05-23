Кабмин Франции готовит меры по поддержке населения из-за роста расходов на газ, продукты и бензин
ПАРИЖ, 23 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Франции Оливия Грегуар заявила, что кабмин страны готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин.
По ее словам, готовится законопроект о защите покупательной способности населения, который будет представлен в ближайшие недели.
Она отметила, что в тексте документа речь идет о конкретной помощи французам в снижении их растущих расходов, в особенности на энергию — газ и электричество, а также продовольствие и бензин.
"Правительство не может поднять всем зарплаты, нажав на некую кнопку. Однако правительство может увеличить социальные выплаты", — сказала она.
Вконце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом.
По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
https://1prime.ru/News/20220523/836961337.html