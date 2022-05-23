ПАРИЖ, 23 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Франции Оливия Грегуар заявила, что кабмин страны готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин. Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

По ее словам, готовится законопроект о защите покупательной способности населения, который будет представлен в ближайшие недели.

Она отметила, что в тексте документа речь идет о конкретной помощи французам в снижении их растущих расходов, в особенности на энергию — газ и электричество, а также продовольствие и бензин.

"Правительство не может поднять всем зарплаты, нажав на некую кнопку. Однако правительство может увеличить социальные выплаты", — сказала она.

Вконце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.