МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на 1% при укреплении рубля, оказывающем давление на прибыль экспортеров, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Эксперт предрек повышение курса рубля до 50-55 рублей за доллар

Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снижается на 1,02%, до 2278,48 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 1,52%, до 1272,68 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет 1,48 рубля и опускается до 56,38 рубля, курс евро падает на 1,75 рубля, до 58,32 рубля.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Рынок в Москве сегодня движется в рамках всё той же парадигмы, что и на прошлой неделе. Как представляется на сегодня, укрепление российского рубля в определённой степени оказывает российскому фондовому рынку "медвежью услугу" в прямом и переносном смыслах", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

"Чрезмерное укрепление рубля оказывает негативное давление на отечественных экспортеров. Учитывая их вес в индексе, неудивительна столь плачевная динамика. В лидерах падения сегодня акции ММК, причина банальна — совет директоров передумал выплачивать дивиденды по итогам четвёртого квартала 2021 года", — поясняет Павел Веревкин из компании "Алор брокер".

ММК дешевеет на 6,45%. Также в лидерах падения котировок — акции "Распадской" (-7,16%), Petropavlovsk (-8,21%), "Северстали" (-4%), "Русала" (-3%), "Фосагро" (-2,81%), "Газпрома" (-1,79%), "Лукойла" (-1,81%), "Роснефти" (-2,89%).

Лидеры роста — акции "Норникеля" (+1,05%), "Интер РАО" (+1,26%), МТС (+1,44%), ОГК-2 (+4,84%).

ПРОГНОЗЫ

"На дневном графике индекс Мосбиржи продолжает формировать фигуру "вымпел", которая является фигурой продолжения тренда. В связи с этим не исключаем, что индекс может пробить нижнюю границу и усилить снижение. Также возможна консолидация вблизи 2300 пунктов", — прогнозирует Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

Инвесторов на российском рынке пугает в том числе перспектива возвращения "коротких" позиций и дальнейшего падения в условиях отсутствия улучшений на международной арене. Индикаторы Мосбиржи и РТС вскоре могут протестировать психологически важные уровни 2200 и 1200 пунктов соответственно, прогнозирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".