МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в прошлом квартале поднялся на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Доверие потребителей к экономике Германии ожидаемо выросло

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 3,8%.

В квартальном выражении ВВП Германии вырос на 0,2%, что также совпало с предварительной оценкой.

Оценка роста ВВП страны в четвертом квартале 2021 года также сохранилась на прежнем уровне — в 1,8%. А в квартальном выражении подтверждено снижение на 0,3%.