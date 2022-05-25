Destatis сохранил оценку роста ВВП Германии в первом квартале
Destatis: ВВП Германии вырос на 4% в первом квартале
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в прошлом квартале поднялся на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 3,8%.
В квартальном выражении ВВП Германии вырос на 0,2%, что также совпало с предварительной оценкой.
Оценка роста ВВП страны в четвертом квартале 2021 года также сохранилась на прежнем уровне — в 1,8%. А в квартальном выражении подтверждено снижение на 0,3%.
https://1prime.ru/News/20220525/836974720.html
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