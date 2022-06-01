Marriott и Hilton могут полностью уйти из России, в том числе из-за падения трафика
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Крупные гостиничные бренды Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России, в том числе из-за падения трафика, сообщает газета "Известия".
"Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть РФ. Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика", — пишет издание со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, который знаком с деталями переговоров.
Поток иностранных туристов, которые бронируют номера "стоимостью 60-100 тысяч рублей за сутки", по утверждению Бухарова, в марте резко упал. Кроме того, бренды могут заблокировать в стране свою систему бронирования, которая позволяет гостям со всего мира копить и использовать дополнительные бонусы в их сети.
Отмечается, что владельцы недвижимости рассматривают вариант работы с брендами без согласия правообладателя, потому что в России разрешены принудительное лицензирование и параллельный импорт. При этом инвесторы, как пишет издание со ссылкой на слова Бухарова, допускают возможность обращения иностранных компаний в суд.
"В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей. Ситуация достаточно сложная, с учетом того, что у всего бизнеса сузился горизонт планирования", — цитирует газета Бухарова.
https://1prime.ru/News/20220601/837045310.html