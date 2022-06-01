МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Крупные гостиничные бренды Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России, в том числе из-за падения трафика, сообщает газета "Известия". Сеть Marriott замораживает открытие новых отелей в России

"Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть РФ. Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика", — пишет издание со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, который знаком с деталями переговоров.

Поток иностранных туристов, которые бронируют номера "стоимостью 60-100 тысяч рублей за сутки", по утверждению Бухарова, в марте резко упал. Кроме того, бренды могут заблокировать в стране свою систему бронирования, которая позволяет гостям со всего мира копить и использовать дополнительные бонусы в их сети.

Отмечается, что владельцы недвижимости рассматривают вариант работы с брендами без согласия правообладателя, потому что в России разрешены принудительное лицензирование и параллельный импорт. При этом инвесторы, как пишет издание со ссылкой на слова Бухарова, допускают возможность обращения иностранных компаний в суд.

"В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей. Ситуация достаточно сложная, с учетом того, что у всего бизнеса сузился горизонт планирования", — цитирует газета Бухарова.