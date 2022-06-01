Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в мае
S&P Global: индекс PMI в промышленности еврозоны в мае снизился лучше прогноза
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны. по окончательной оценке, в мае снизился до 54,6 пункта с 55,5 пункта в апреле, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,4 пункта.
При этом PMI в области промышленного производства Германии вырос до 54,8 пункта со значения апреля в 54,6 пункта. Аналитики ожидали роста до 54,7 пункта.
Во Франции индикатор снизился до 54,6 пункта с 55,7 пункта в апреле. Аналитики ожидали показатель на уровне 54,5 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
https://1prime.ru/News/20220601/837049593.html
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