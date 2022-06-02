МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев прорабатывает возможность создания международной миссии под эгидой ООН, которая обеспечит экспорт украинской сельскохозяйственной продукции морем. Эксперт назвал условия создания механизма по вывозу зерна из Украины

По его словам, она возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море", — заявил Николенко.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.