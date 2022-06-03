В 2022 году инфляция может стать словом года: все страны озабочены повышением ее уровня. Что это, каковы причины роста цен и как складывается ситуация в России? Об этом — в материале агентства "Прайм".

Инфляция — что это

Если объяснять простым языком, инфляция (лат. inflatio – вздутие) – это темп повышения общего уровня цен на товары и услуги за определенную единицу времени. Другое ее название – индекс потребительских цен. Он показывает степень обесценивая денежной массы.

Сам по себе процесс, о котором мы говорим, существует со времен возникновения товарно-денежных отношений. В год неурожая продовольствие – зерно и хлеб – дорожало. После открытия нового месторождения золота – как это было в Южной Америке – наблюдалось падение стоимости этого металла. Более активно такой феномен соотношения товара к денежной массе стал проявляться с появлением банкнот.

Впервые слово "инфляция" начали употреблять в США во времена Гражданской войны 1861-1865 годов. Оно означало неконтролируемое увеличение денежной массы. Как устойчивое понятие термин сложился уже в XX веке, после Первой мировой войны.

Виды инфляции

С экономической точки зрения инфляция делится на два блока: по управляемости и по темпам роста.

По управляемости

Открытая инфляция – такое существует в странах с рыночной экономикой. Это несдерживаемая инфляция, такая, которая отражает реальное повышение цен без скрытых факторов и давления со стороны регуляторов.

Скрытая инфляция возникает в странах, где государство жестко регулирует цены. Например, замораживает цены на товары или услуги, устанавливает максимальный порог таких наценок. Это ведет к появлению дисбаланса спроса и предложения на рынке.

Таргетируемая инфляция существует в странах, где центробанк (регулятор) устанавливает конкретную цель этого параметра (таргет, целевой уровень) либо допустимый диапазон инфляции. Для этого регулятор может применять различные инструменты в случае отклонения от целевого уровня. Для разных экономик таргеты инфляции различаются.

По темпам роста

Низкая (ползучая) инфляция. Такой показатель не превышает 6% в год. Такой уровень считается оптимальным и для производителей товаров, и для покупателей: экономика может развиваться, а население — сохранять и умножать свои сбережения.

Умеренная — такая инфляция колеблется в пределах 6- 10% в год. В этой ситуации деньги обесцениваются достаточно быстро, но экономика может работать сбалансированно. И компании, и граждане могут выстраивать длительные инвестиционные и финансовые планы.

Высокая или галопирующая инфляция — до 50% в год. Это уже некомфортный и опасный для всех экономических агентов уровень. Период высокой инфляции не позволяет планировать экономическую деятельность на длительный период.

Гиперинфляция — свыше 50% в месяц. В основном она появляется в периоды тяжелых социальных потрясений, таких как кризис, путч, военные действия. Например, в Германии в начале 1920-х годов инфляция достигла 30 000% в месяц. В России, после распада СССР, в 1992 году инфляция превысила 2500%. Рекордная за всю историю гиперинфляция была в 2008 году в Зимбабве, когда цены удваивались каждые полтора часа. За год рост превысил 230 млн процентов. В итоге страна просто отказалась от своей валюты. В 2018 году накопленная инфляция в Венесуэле составила почти 1,7 млн процентов.

В экономике ряда стран инфляции не существует, зато есть дефляция. Это означает, что цены на товары не растут, а падают. Такая ситуация влечет за собой снижение объема производства, который, в свою очередь, вызывает рост безработицы. С этим столкнулась Япония: период дефляции длился там с начала 2000-х годов и был преодолен лишь в 2016 году. Однако позже цены вновь начали падать.

Еще один процесс с ценами — дезинфляция. Это замедление темпов инфляции. Например, если уровень инфляции снизился с 8,4% до 6%, это означает что в общем цены продолжают расти, но более медленными темпами, чем было раньше.

Особенности

У современной инфляции есть свои особенности. Если раньше она носила локальный характер и затрагивала экономику одной или нескольких стран, то сейчас это глобальный процесс. В разных странах он идет неравномерно и скачкообразно в зависимости от внешних и внутренних факторов, таких как степень вмешательства государства в экономику, развития рынка, общего уровня жизни и т.п. Кроме того, раньше скачок инфляции сменялся ее замедлением, теперь же она приобрела хронический характер.

Условия

В экономике бывают периоды, когда создаются условия для повышения или понижения цен.

Повышения

Такой момент происходит, когда спрос превышает предложение. Например, когда мобильные телефоны стали доступны, все кинулись их покупать, а сотовые операторы не успели наладить достаточную скорость связи. Это вызвало подорожание мобильной связи в моменте. Но когда у операторов появились необходимые мощности, цены начали падать. Еще одна причина – сокращение предложения, например, из-за ограничения импорта или производства. Таким образом, как только возникает дефицит, цены растут.

Понижения

Полностью победить инфляцию в современной экономике практически невозможно, но добиться ее снижения вероятно. Для этого необходим стабильный бюджет и развитая денежно-кредитная политика. Также имеют значение тарифы монополий, стоимость сырья и действия регулятора – он понижает или понижает ключевую ставку в зависимости от целей и задач. Байден изложил план борьбы с высокой инфляцией в США

Причины инфляции

Большинство причин возникновения инфляции в том или ином виде связаны с количеством и доступностью денег в экономике. Такое называется монетарным фактором. Если денег в экономике становится больше – инфляция ускоряется.

Внутренние

На снижение покупательной способности денег также влияют внутренние факторы:

Климатический. От того, каким будет погода, зависит урожай. Это влияет на продуктовые цены;

Конкуренция. Если она усиливается, предприниматели начинают снижать цены в борьбе за клиентов, цены идут вниз;

Тарифы монополий на энергоносители и перевозки;

Действия Центрального банка. Например, было выпущено избыточное количество денег в оборот. Это может дать толчок производственному сектору, однако в случае неконтролируемой эмиссии такая политика приводит к нарушению глобального баланса в экономике.

Внешние

Есть и внешние причины роста инфляции, которые оказывают давление:

· Импортируемая инфляция: рост цен на импортируемые товары и ресурсы переходят на экономику конкретной страны.

· Рост государственного долга. При сокращении валютных резервов на покрытия накапливающихся процентов по долгу растет и инфляция.

· Падение курса национальной валюты. Если в производстве товара есть зависимость от зарубежных комплектующих, оборудования, программного обеспечения или сырья, разница курсов будет влиять на конечную цену. Помимо этого, в случае ослабления нацвалюты государству требуется больший объем денег, чтобы поддерживать импорт на прежнем уровне.

Составляющие

Их две – инфляция спроса (когда реальные доходы граждан растут быстрее производительности труда) и инфляция издержек (дорожают материалы, необходимые для производства).

В первом случае рост спроса на товары и услуги начинает превышать предложение, экономика не может преодолеть растущий спрос. Во втором – производители вынуждены повышать цены таким образом, чтобы сохранить рентабельность.

Как рассчитывается инфляция

Чаще всего ее изменяют в годовом выражении, год к году, реже – еженедельно и ежемесячно. Для расчета инфляции проводится анализ потребительской корзины, куда входит несколько десятков или сотен товаров и услуг повседневного спроса. Статистики отслеживают цены на них, а потом выводят среднее значение по стране.

Последствия инфляции

С точки зрения науки инфляцию можно толковать и как положительный фактор для экономики, и как отрицательный. Это зависит от того, как быстро происходят изменения и на чьей стороне критерий оценки.

Экономисты рассматривают умеренную инфляцию в качестве драйвера роста экономики. Такая инфляция создает мотивацию для формирования сбережений. Без них невозможны инвестиции и для расширения производства, и для внедрения новых технологий.



В то же время негативные последствия инфляции для экономики – гораздо более тяжелые. Этим объясняется стремление регуляторов снижать уровень показателя до минимально возможного.

Какое влияние оказывает инфляция на доходы

Для граждан, чьи доходы или пенсии четко зафиксированы, инфляция означает снижение реальных доходов и рост стоимости жизни. В ситуации индексации доходов работающих граждан в соответствии с инфляцией, увеличивается в том числе и налог с зарплаты (НДФЛ) также увеличивается. Такое положение дел усугубляется тем, что индексация зарплат и пенсий происходит уже постфактум, а не на опережение инфляции. В итоге доходы населения не поспевают за более высокими ценами.

Инфляция способствует и росту трат. Граждане и бизнес торопятся купить товары по старой цене, до подорожания, в этот период сбережения и инвестиции могут падать.

Способы борьбы с инфляцией

Существует два основных способа борьбы с инфляцией: таргетирование и контроль денежной массы в экономике.

Таргетирование

Центробанки могут устанавливать таргет и за счет этого держать уровень инфляции на оптимальном для экономики уровне. Положительный эффект от инфляции будет сохраняться, а снижения роста экономики удастся избежать.

Регуляторы внимательно следят за тем, чтобы уровень инфляции не оказался на грани дефляции. При таргетировании инфляции центральными банками главными условиями выступают ее предсказуемость в долгосрочном периоде. Таким образом все участники экономики смогут прогнозировать свои расходы, добиваться увеличения доходов, накоплений и инвестиций.

Контроль денежной массы

Рост денежной массы в экономике в ситуации, когда она не обеспечена реальными товарами и услугами, приводит к обесцениванию покупательской способности денег и, как следствие, разгоняет инфляцию. Приведем пример: в пандемию коронавируса ФРС США с целью поддержки экономики на фоне резкого ее сокращения из-за локдаунов включила печатный станок и резко увеличила денежную массу. Это привело к тому, что в 2021 году в стране был зафиксирован сорокалетний рекорд инфляции –на уровне 7% годовых.

Инфляция в России

Россия в новом периоде истории переживала как периоды гиперинфляции, так и моменты замедления. Максимальный уровень был зафиксирован в 1992 году – 2508,8% в год. Затем он скачкообразно снижался вплоть до 2,52% годовых в 2017 году. Такое продолжалось до 2020 года — инфляция находилась на комфортном уровне 3-5%, затем она начала ускоряться на фоне ковидных ограничений и геополитической нестабильности.

Уровень

Цель ЦБ РФ по инфляции – 4% в год. Этот уровень комфортен как для граждан, так и для экономики. Однако, невзирая на все меры регулятора, инфляция в России пока не укладывается в эти рамки. В марте 2022 года годовая инфляция составила 16,7% — максимум с марта 2015 года. ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%, Минэкономразвития — в 17,5%. Такая цифра – довольно серьезное испытание для экономики.

Чем опасна высокая инфляция

Центральные банки не только регулируют инфляцию, но и внимательно следят за инфляционными ожиданиями, стараясь не допускать паники среди населения. При сильном разгоне инфляции экономика начинает испытывать огромные трудности. В худших случаях люди просто переходят на бартер – взаимный обмен товарами и услугами, происходит обесценивание денег, падает уровень жизни, растет социальная напряженность.

Как защитить свои доходы от инфляции

Рецепты здесь стандартные и они укладываются в схему: чем больше доход, тем выше риск. Самый простой способ защитить сбережения от инфляции — банковские вклады. Однако по ним может быть отрицательная доходность, которая не покрывает темп роста цен. Среди инвестиций на рынке ценных бумаг самыми надежными считаются облигации и золото, наиболее рисковыми – игра на акциях, криптовалюте и деривативах. Такой способ, как покупка недвижимости, подходит, если позволяют средства. И, наконец, остаются экзотические варианты — вложения в антиквариат, вино и даже игрушки Lego. Все зависит от ваших предпочтений и склонности к риску.