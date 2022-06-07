В США объяснили, как Россия отреагирует на вторжение НАТО на Украину
В США объяснили, что ответ России на вторжение НАТО на Украину был бы "разрушительным"
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Реакция Москвы на боевые действия с участием войск Североатлантического альянса на Украине стала бы "разрушительной", написал в своем материале для American Thinker обозреватель Роберт Хантер. Об этом сообщает Lenta.ru.
По мнению Хантера, "успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения".
"Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников", — подчеркнул журналист.
Он считает, что Россия имеет преимущество в артиллерии и авиации, и это ей позволит обеспечить контроль над воздушным пространством в Восточной Европе. По его словам, в случае выхода к линии фронта войска НАТО "ждет реальная перспектива уничтожения".
https://1prime.ru/News/20220607/837099906.html
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