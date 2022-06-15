МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Первая мебельная фабрика" из Санкт-Петербурга готова принять на работу сотрудников компании IKEA, объявившей о сокращении российского персонала, сообщил РИА Недвижимость гендиректор предприятия Александр Шестаков. Эксперт спрогнозировал судьбу доли ушедшей с российского рынка IKEA

IKEA в среду объявила о сокращении бизнеса в России. Как пояснил представитель сети, компания не видит возможности возобновить полноценные продажи в стране в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные фабрики.

"Мы заинтересованы в сотрудниках IKEA — у них есть опыт работы на современном производстве, умеют оказывать высокий уровень сервиса и хорошо продают. Мы работаем на современном немецком и швейцарском оборудовании, наше предприятие развивается и нам очень нужны квалифицированные кадры", — сказал Шестаков, уточнив, что в основном предложение касается рабочих из Петербурга и области, однако высококвалифицированные кадры готовы принимать и из других регионов.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в нескольких регионах России 14 полноформатных магазинов и три торговые точки городского формата в Москве. В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Отмечалось, что магазины сети не будут работать до конца августа. Затем ритейлер объявил, что с 1 июня в магазинах IKEA начнут работать отделы возврата товаров.