МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило свои прогнозы стоимости цинка и никеля на текущий год, а для меди и алюминия — сохранило, следует из нового доклада агентства. Стоимость меди падает на ослаблении опасений по поводу забастовки в Мексике

Так, Fitch прогнозирует среднюю спотовую цену на никель на Лондонской бирже металлов (LME) в текущем году на уровне 25 тысяч долларов за тонну вместо 20 тысяч, прогноз на 2023 год был повышен до 20 тысяч с 17 тысяч долларов, на 2024 год — до 17 тысяч с 15 тысяч. Прогноз на 2025 год и долгосрочный остались на уровне 15 тысяч долларов. Повышение прогнозов отражает запасы ниже исторической средней, а также международные санкции и ситуацию с поставками "Норникеля" и Vale и, наконец, прогноз спроса.

Агентство повысило и прогнозы стоимости цинка: на текущий год до средних 3,6 тысячи долларов за тонну вместо прежних 3,5 тысячи, на 2023 год — до 3 тысяч с 2,9 тысячи, на 2024 год прогноз сохранен на отметке в 2,5 тысячи. Fitch также сохранило прогноз на 2025 год в 2,2 тысячи и долгосрочный в 2,1 тысячи за тонну. Прогнозы были повышены из-за перебоев в работе плавильных заводов вследствие высоких затрат на энергию, что частично компенсируется умеренным снижением спроса из Китая и слабым мировым спросом, передаёт агентство.

Спотовая цена алюминия по итогам нынешнего года составит 2,95 тысячи долларов, что соответствует прошлому прогнозу. Прогноз на 2023 год остался на уровне 2,6 тысячи долларов, на 2024 год — 2,5 тысячи, 2025 год — 2,25 тысячи долларов. Долгосрочный прогноз остался на уровне 2 тысячи долларов за тонну. А на цены в текущем году будут влиять главным образом высокие затраты на энергию и низкие запасы, отмечает Fitch.

Прогнозы цен на медь на LME также были сохранены. В 2022 году цена металла ожидается на уровне 9,5 тысячи долларов за тонну, в следующем — 8,5 тысячи. Прогнозы на 2024-2025 годы остались на уровне 7,5 тысячи каждый, а долгосрочный сохранен на отметке в 7 тысяч. Аналитики агентства при этом ожидают, что низкие запасы, растущий спрос из Китая и ослабление карантина поддержат стоимость меди во втором полугодии текущего года. Мировые поставки снижены из-за перебоев в Перу и Чили, но ожидание роста производства скомпенсирует потери, считает Fitch.

Fitch сохранило прогнозы и цены золота: в текущем году показатель ожидается на уровне в среднем 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию, в следующем — 1,6 тысячи, в 2024 году — 1,4 тысячи, в 2025 году — 1,3 тысячи долларов. В долгосрочной перспективе золото по-прежнему ожидается по цене в 1,3 тысячи долларов за тройскую унцию. Сохранение прогнозов цен на золото отражает роль металла как актива-убежища из-за ситуации вокруг России и Украины и растущего инфляционного давления, при этом со временем политические риски ослабнут, отмечает агентство.