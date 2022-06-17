С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Экспорт в текущих условиях становится ядом для российской экономики, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф рассказал о новом сценарии российской экономики

"То, что считалось главным и важнейшим, экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт… становится главным лекарством в болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства — всё перевернулось", — сказал Греф, выступая в ходе делового завтрака Сбербанка под названием "Российская экономика: как построить мост в будущее?".

В короткие сроки невозможно даже переосмыслить новую ситуацию, а перестроить логистику, физическую инфраструктуру, цепочки платежей — еще труднее, отметил он.

"Единственная валюта, которая является профицитной по отношению к рублю — это юань. Все остальные валюты — дефицитные. Мы можем получить турецкую лиру, рупию и так далее, которые никакой ценности для нас не будет представлять, потому что мы не сможем ее отоварить — это не свободно конвертируемая валюта", — резюмировал глава Сбербанка.