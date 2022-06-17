С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в ходе ПМЭФ, что Россия рассматривает Мьянму в качестве перспективного партнера в сфере энергопоставок, геологоразведки и в электроэнергетике. Россия и Саудовская Аравия договорились о заседании межправкомиссии

В официальном Telegram-канале кабмина РФ сообщается, что Шульгинов обсудил расширение энергетического сотрудничества с министром энергетики и министром электрификации Мьянмы Тауном Ханом.

Уточняется, что стороны договорились продолжить контакты в рамках межправительственной российско-мьянманской комиссии.

"Взаимовыгодное сотрудничество в этом будет способствовать последовательному укреплению партнерских отношений между нашими странами", — отметил Шульгинов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.