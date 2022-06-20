МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова интегрироваться в сеть европейских железных дорог. Москва поставила ультиматум Вильнюсу из-за транзитной блокады Калининграда

Он уточнил, что Украина уже может подключиться к железнодорожной ветке "Варшава — Киев", а также к выходу к железнодорожному коридору "Rail Baltica".

В ходе саммита "Триморья" Зеленский выразил уверенность, что у Украины получится стать одним из логистических центров трансъевропейского коридора.