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Украина приготовилась к интеграции в европейские железные дороги
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова интегрироваться в сеть европейских железных дорог. Он уточнил, что Украина уже может подключиться к... ПРАЙМ, 20.06.2022
новости, украина, железная дорога, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова интегрироваться в сеть европейских железных дорог.
Он уточнил, что Украина уже может подключиться к железнодорожной ветке "Варшава — Киев", а также к выходу к железнодорожному коридору "Rail Baltica".
В ходе саммита "Триморья" Зеленский выразил уверенность, что у Украины получится стать одним из логистических центров трансъевропейского коридора.