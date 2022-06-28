МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от правящей партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил о необходимости экономить топливо, для чего гражданам нужно не ездить на машине в одиночку.

"Если какие-то поездки, то желательно кооперироваться, и в автомобиле был не один человек, а ехало несколько людей. Потому что если ты, водитель, едешь один, то это означает, что ты подвозишь (президента России Владимира – ред.) Путина", — сказал Герус. Видео его выступления опубликовал YouTube-канал комитета Рады по энергетике и ЖКХ.

Депутат также заявил, что на украинских АЗС установлены лимиты на продажу топлива от 20 до 40 литров на одну машину.

По его словам, в июне на украинский рынок поступило около 600 тысяч тонн горючего, из которых 400 тысяч тонн это дизель, а 200 тысяч тонн это бензин и сжиженный газ. Все поставки осуществлялись из стран Евросоюза, в мае такие поступления были на 50% ниже, добавил Герус.