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2022-06-29T03:42:00+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220629/837322403.html

Антонов призвал обеспечить свободный доступ на мировые рынки зерна

Новости

Новости

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https://россиясегодня.рф

Посол России в США Анатолий Антонов призвал обеспечить свободный доступ на мировые рынки зерна и удобрений, в том числе из РФ. По его словам, лишь так можно побороть... ПРАЙМ, 29.06.2022

новости, зерно

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60