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Антонов призвал обеспечить свободный доступ на мировые рынки зерна
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Посол России в США Анатолий Антонов призвал обеспечить свободный доступ на мировые рынки зерна и удобрений, в том числе из РФ. По его словам, лишь так можно побороть... ПРАЙМ, 29.06.2022
новости, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Посол России в США Анатолий Антонов призвал обеспечить свободный доступ на мировые рынки зерна и удобрений, в том числе из РФ. По его словам, лишь так можно побороть продовольственный кризис.