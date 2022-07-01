МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Первые вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России, предлагаемая зарплата в Москве от 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе HeadHunter. Минэкономразвития рассказало о легализации параллельного импорта

"В стране появились первые вакансии для специалистов по параллельному импорту, а также выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения", — говорится в сообщении.

Так, например, в Москве есть вакансия ведущего экономиста торговой компании, который будет заниматься ведением параллельного импорта. Предлагаемая зарплата – от 100 тысяч рублей на руки, уточнили в пресс-службе.

Другая московская компания находится в поиске менеджера по закупкам, которому предстоит работать с параллельным импортом из Европы или Китая. Среди требований – свободный английский язык, а китайский как преимущество, знание китайских и европейских рынков. Предлагаемая зарплата также от 100 тысяч рублей на руки.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия логиста по мультимодальным перевозкам, специалисту предстоит прорабатывать новые схемы перевозок, в том числе, в рамках параллельного импорта. Предлагаемая зарплата – от 80 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.

Сами соискатели тоже начали проявлять интерес к новому направлению, так, в России на сегодняшний день открыто почти 200 резюме с упоминанием параллельного импорта, подчеркнули в HeadHunter.