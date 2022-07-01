СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Расписание движения поездов из Крыма в Мелитополь Запорожской области и областной центр Херсон будет известно к вечеру, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов в пятницу утром посетил пограничный пункт пропуска "Джанкой". Россияне раскупили все билеты на первый поезд из Мелитополя в Крым

"По железнодорожному сообщению расписание будет актуализировано сегодня до 22.00", — сказал Аксенов журналистам.

Он добавил, что движение железнодорожного транспорта будет организовано с окончанием необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.

Ежедневное железнодорожное сообщение Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон должно было быть запущено 1 июля. Вечером 30 июня Аксенов заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.