Расписание движения поездов в Херсон и Мелитополь станет известно к вечеру
Аксенов: к вечеру станет известно новое расписание поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Расписание движения поездов из Крыма в Мелитополь Запорожской области и областной центр Херсон будет известно к вечеру, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов в пятницу утром посетил пограничный пункт пропуска "Джанкой".
"По железнодорожному сообщению расписание будет актуализировано сегодня до 22.00", — сказал Аксенов журналистам.
Он добавил, что движение железнодорожного транспорта будет организовано с окончанием необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.
Ежедневное железнодорожное сообщение Джанкой – Мелитополь и Джанкой – Херсон должно было быть запущено 1 июля. Вечером 30 июня Аксенов заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://1prime.ru/News/20220701/837357848.html
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