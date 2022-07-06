МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. С 1948 года при сокращении американской экономики два квартала подряд каждый раз объявлялась рецессия. Возможно, скоро из этого правила будет сделано исключение, пишет Reuters. Politico: в Вашингтоне обсудили возможность рецессии в США

Ожидается, что во 2-м квартале ВВП США сократился. Известно также, что в 1-м квартале в годовом исчислении сокращение составило 1,6%. Обычно сокращение экономики в течение двух кварталов подряд называют рецессией, по меньшей мере, неофициально, с официальным объявлением рецессии все не так просто.

С одной стороны, данные по ВВП — это сложный отчет, конечный результат которого иногда дает искаженную картину состояния экономики. Возьмем для примера 1-й квартал. ВВП сократился в основном за счет отрицательного сальдо торгового баланса. Американцы покупали много импортных товаров, в то время как компании, страдая от хронического дефицита поставок, делали большие заказы за рубежом, чтобы иметь запасы, которые у них накапливались.

Рост спроса на импортные товары — не признак ослабления экономики. Две ее основные опоры — это расходы потребителей и инвестиции компаний, и оба эти индикатора выросли. Если бы не дефицит внешней торговли, ВВП был бы позитивным. В то же время американская экономика каждый месяц устойчиво создавала сотни тысяч рабочих мест, а уровень безработицы составлял 3,6%, лишь немного превышая минимум за 54 года.

Этти детали не ускользнут от внимания группы из восьми экономистов в США, которым доверено определять, когда началась рецессия, и когда она закончилась. Эти экономисты, имена которых обычно неизвестны широким массам, но которые сильны в своей сфере деятельности, работают в интересах Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research — NBER) — основанной в 1920 году некоммерческой организации, финансируемой из государственных и частных источников. Чтобы определить, наступила ли рецессия, экономисты NBER оценивают множество факторов, обращая особе внимание на индикаторы найма, безработицы, промышленного производства, а также доходов и расходов с коррекцией на инфляцию. В США назвали виновного в рекордно дорогом бензине

Ни один из этих индикаторов не указывает на то, что США сползают в рецессию, а некоторые из них, например, сильный рост занятости, говорят об обратном. Экономисты NBER определяют рецессию как "существенное сокращение экономической активности во всей экономике, продолжающееся более нескольких месяцев". Они также отмечают, что спад должен быть глубоким, широкомасштабным и продолжительным, и только тогда они объявят о наступлении рецессии.

Конечно, до 28 июля, когда выйдут официальные данные по ВВП за 2-й квартал, многое может измениться. Пока не вышли несколько ключевых экономических отчетов за апрель-июнь, среди которых особенно важны июньские данные по занятости.

По прогнозу опрошенных Wall Street Journal экономистов, в июне в американской экономике прибавилось 250 000 рабочих мест, а безработица осталась на уровне 3,6%. В конечном счете данные могут указать на более сильный рост экономики, чем ожидается.

Пока же все больше и больше экономистов прогнозирую рецессию или близкую к ней ситуацию к следующему году.

"Будет ли у нас классическая рецессия — вопрос открытый, хотя удар по росту экономики будет ощущаться как рецессия", — сказал главный экономист Mizuho Securities Стивен Риккиуто.