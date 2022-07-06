МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в среду, что разработка собственной платформы для электромобилей "Москвич" начнется на столичном заводе одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В Госдуму внесли проект о смягчении наказания за кражу с банковских счетов

"Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич". На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для) электромобиля под названием "Москвич", — сообщил мэр в ходе посещения завода и при подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО "Камаз".