Собянин сообщил о начале создания платформы для электромобилей "Москвич"
Собянин сообщил о начале работы над созданием платформы для электромобилей "Москвич"
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в среду, что разработка собственной платформы для электромобилей "Москвич" начнется на столичном заводе одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
"Вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием "Москвич". На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для) электромобиля под названием "Москвич", — сообщил мэр в ходе посещения завода и при подписании соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО "Камаз".
https://1prime.ru/News/20220706/837398834.html
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