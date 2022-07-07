МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Российские регионы будут расширять сотрудничество с Китаем

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,51% — до 3372,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 2229,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,36%, до 21510 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,88% — до 2335,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,41%, до 6621,4 пункта, японский Nikkei 225 растет на 1,16%, до 26421,5 пункта.

В четверг азиатские индексы торгуются преимущественно в плюсе, переняв настроение американских рынков, закрывшихся ростом на оптимизме, вызванном планом Федеральной резервной системы (ФРС) США взять инфляцию под контроль. Так, из протокола июньского заседания выяснилось, что регулятор, вероятно, повысит базовую процентную ставку на 50 или 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания.

"Акции выросли, потому что цены на сырьевые товары и нефть снижаются", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). "Оба эти показателя являются критическими целями, которые политика ФРС призвана усмирить; следовательно, ожидания инфляции оказываются под контролем", — добавил эксперт.