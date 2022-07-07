МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает правила получения средств господдержки экспортерами и вносит изменения в несколько прежних постановлений правительств, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Минпромторг начал выдавать производителям лицензии на экспорт свинца

"Изменения в том числе коснулись следующих пунктов: теперь не нужно предоставлять действующее заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в рамках реализации постановления правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719", — объясняет РЭЦ.

Кроме того, перевозчиком промышленной продукции теперь может выступать не только российское юридическое лицо, а расчет фактического размера господдержки и штрафные санкции не применяются в отношении организаций, получающих поддержку в 2022 году.

"Российский экспортный центр готовил изменения в законодательство на основе обратной связи от экспортеров совместно с Минпромторгом и другими министерствами и ведомствами. Смягчение правил получения господдержки поможет компаниям быстрее перестроить логистику и перенаправить экспортные потоки, а также избежать лишних расходов", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.