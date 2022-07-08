МОСКВА, 8 июля – ПРАЙМ. Онлайн-распродажа IKEA в России возобновится после выходных, следует из сообщения на сайте компании. Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA

"Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте", — говорится в публикации на главной странице.

IKEA, ранее сообщившая об уходе с российского рынка, объявила 5 июля финальную онлайн-распродажу для всех покупателей, однако уже в первый день распродажи сайт компании работал со сбоями, наблюдались трудности с входом в личный кабинет и добавлением товаров в корзину. Сейчас распродажа вовсе приостановлена.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).