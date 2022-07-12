МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство Испании на несколько месяцев сделает бесплатными маршруты пригородных электричек и региональных поездов, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Во вторник Санчес выступал в парламенте с докладом "О положении страны". El Pais: Испания начала поставлять газ в Марокко

В июне правительство уже начало оплачивать половину стоимости проезда на электричках. "Сегодня я объявляю, что мы сделаем еще один шаг вперед: правительство будет субсидировать 100% билетов на электрички Cercanías и региональные поезда компании Renfe", — приводит слова премьера газета Pais.

Как отмечает издание, госпомощь пассажирам входит в пакет мер, направленных для защиты среднего класса от последствий инфляции. Они будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

Премьер также объявил о введении новых налогов. "Наше правительство не потерпит, чтобы компании или отдельные лица наживались на кризисе за счет большинства других людей", — объяснил он эти меры.

По словам Санчеса временные налоги в течение двух лет будут касаться сверхприбылей крупных энергетических компаний, а также банков, которые получают выгоду от повышения процентных ставок. Правительство планирует получить не менее 3,5 миллиарда евро за счет этих мер.