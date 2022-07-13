МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне — чуть выше 41 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 13 июля составляет 41,3 миллиона кубометров по сравнению с 41,2 миллиона кубометров днём ранее. На уровне около 40 миллионов показатель держится с конца весны. Поставки через ГИС "Сохрановка" — второй вход для транзита газа в Европу — не ведутся, так как Украина с 11 мая прекратила через неё прием, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР).

Пока "Северный поток" — ключевой газопровод в Европу — находится на плановом техобслуживании, поставки по нему прекращены.

"Газпром" с середины июня снизил прокачку по нему примерно на 60% — до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Тогда компания заявила, что вынуждена остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Сейчас, на период остановки магистрали (с 11 по 21 июля), "Газпром" теоретически может увеличить поставки газа по другим маршрутам, однако возможности ограничены, и заместить весь выпадающий объем не получится.