ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что перебои с поставками газа в Европу могут спровоцировать рецессию во многих странах и повлечь глобальный энергетический кризис; 2022 год будет тяжелым для мировой экономики, а 2023 — возможно, еще тяжелее, с повышенным риском рецессии, заявила в среду директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Глава МВФ не исключила возникновение мировой рецессии в 2023 году

"Действительно, перспективы остаются крайне неопределенными. Задумайтесь над тем, как дальнейшие перебои в поставках природного газа в Европу могут погрузить многие экономики в рецессию и спровоцировать глобальный энергетический кризис. И это лишь один из факторов, способных ухудшить и без того непростую ситуацию", — заявила Георгиева в своем докладе "Перед лицом ухудшающихся экономических перспектив: как может ответить G20".

Как отметила директор-распорядитель МВФ, 2022 год с точки зрения развития мировой экономики "будет трудным", а 2023 – "возможно, еще более тяжелым и с повышенным риском рецессии".

По словам Георгиевой, в силу ряда внешних факторов, включая продолжающийся вооруженный конфликт на Украине, высокую инфляцию в различных странах, ковидные ограничения и перебои в цепочках поставок, МВФ "намерен в своем июльском отчете прогнозировать дальнейшее замедление роста глобальной экономики в 2022 и 2023 годах".

"Вот почему мы нуждаемся в решительных действиях и тесном международном сотрудничестве во главе со странами G20", — указала Георгиева.

Стоимость газа в Европе за месяц выросла почти вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.