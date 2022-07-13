2022-07-13T16:49:00+03:00
2022-07-13T16:49:30+03:00
2022-07-13T16:49:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220713/837475820.html
"Газпром" не располагает документом, позволяющим Siemens вывезти турбину
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ГАЗПРОМ НЕ РАСПОЛАГАЕТ НИ ОДНИМ ДОКУМЕНТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ SIEMENS ВЫВЕЗТИ ИЗ КАНАДЫ НАХОДЯЩУЮСЯ ТАМ НА РЕМОНТЕ ТУРБИНУ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 13.07.2022
новости, северный поток, газпром, канада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГАЗПРОМ НЕ РАСПОЛАГАЕТ НИ ОДНИМ ДОКУМЕНТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ SIEMENS ВЫВЕЗТИ ИЗ КАНАДЫ НАХОДЯЩУЮСЯ ТАМ НА РЕМОНТЕ ТУРБИНУ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — КОМПАНИЯ
Новость дополняется