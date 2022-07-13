2022-07-13T16:49:00+03:00

2022-07-13T16:49:30+03:00

2022-07-13T16:49:00+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220713/837475820.html

"Газпром" не располагает документом, позволяющим Siemens вывезти турбину

Новости

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ НЕ РАСПОЛАГАЕТ НИ ОДНИМ ДОКУМЕНТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ SIEMENS ВЫВЕЗТИ ИЗ КАНАДЫ НАХОДЯЩУЮСЯ ТАМ НА РЕМОНТЕ ТУРБИНУ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА" — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 13.07.2022

новости, северный поток, газпром, канада

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60