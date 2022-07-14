МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Глава государства подписал закон позволяющий таможенникам без участия сотрудников ГИБДД останавливать для досмотра грузовые автомобили вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о наказании за повторную езду без прав

Закон направлен на оптимизацию деятельности мобильных групп таможенных органов. Он разрешает таможенным органам самостоятельно останавливать автомобили, технически допустимая максимальная масса которых составляет 3,5 тонны и более, вне зон таможенного контроля на всей территории России. Ранее в отдельных случаях таможенники могли это делать только с участием сотрудников ГИБДД.

При осуществлении контроля таможенными органами также теперь учитывается масса автомобилей со снаряжением, пассажирами и грузом, то есть технически допустимая максимальная масса. Кроме того, уточняется порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов и водителей при остановке автомобилей.

Ранее таможенные органы могли останавливать автомобильные транспортные средства вне зон таможенного контроля на территориях Республики Алтай, республик Северного Кавказа, Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей и города Санкт-Петербурга.

Правительство РФ ждет, что внесение этих изменений положительно скажется на контроле таможенников за социально значимыми товарами, недопущении ввоза и оборота санкционных товаров, контрафактной продукции, а также пресечении схем минимизации уплаты НДС при взаимной торговле в рамках ЕАЭС. Решение задачи недопущения "лжеэкспорта" возможно только в случае обеспечения контроля за товарами в пути их следования по таможенной территории ЕАЭС вне зависимости от мер, применяемых в местах выпуска и убытия товаров, отмечал кабмин.