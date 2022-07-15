МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Новые санкции со стороны Канады в отношении производства компьютеров и электроники никак не повлияют на Россию, ведь страна не является ключевым игроком на этом рынке, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Канада расширила антироссийские санкции

"Не думаю, что здесь есть какая-то существенная новизна или какие-то новые опасности для экономики России в связи с этими санкциями по части электроники, компьютеров, поскольку Канада не является каким-то ключевым участником мирового рынка производства компьютеров, да и электроники тоже. Может быть, какие-то позиции чувствительны и где-то использовались в России, но, в принципе, по сравнению с американскими запретами — это абсолютно ни о чем", — отметил эксперт.

Бойко добавил, что Канада для российской экономики не такой значимый участник цепочки поставки. "Проще говоря, я не очень представляю, что мы там покупали по части производства компьютеров", — прокомментировал агентству эксперт.

Ранее в пятницу Канада добавила металлургию, машиностроение и транспорт в перечень отраслей российской промышленности, подпадающих под санкции в связи с конфликтом на Украине. В санкционный список также попали производство компьютеров, электроники, оптики.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.