МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство России с 15 июля отменяет любые коронавирусные ограничения на движения через российскую границу для иностранцев, включая граждан Белоруссии, соответствующее постановление премьера России Михаила Мишустина, отменяющее ряд прежних положений, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение границы

"Правительство Российской Федерации постановляет признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства РФ по перечню согласно приложению… 5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года №763-р (Собрание законодательства РФ, 2020, №14, ст. 2175)", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 15 июля 2022 года.

Распоряжение правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года касалось временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в начале июля информировали, что Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19.