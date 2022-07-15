Правительство отменило коронавирусные ограничения для пересечения границы
Правительство с 15 июля отменяет коронавирусные ограничения движения через границу России
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство России с 15 июля отменяет любые коронавирусные ограничения на движения через российскую границу для иностранцев, включая граждан Белоруссии, соответствующее постановление премьера России Михаила Мишустина, отменяющее ряд прежних положений, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства РФ по перечню согласно приложению… 5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года №763-р (Собрание законодательства РФ, 2020, №14, ст. 2175)", — говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 15 июля 2022 года.
Распоряжение правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года касалось временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в начале июля информировали, что Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее в связи с распространением COVID-19.
https://1prime.ru/News/20220715/837498577.html
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