Reuters: Еврокомиссия планирует изменить санкции в отношении России
СМИ: ЕК планирует изменить санкции против России, чтобы избежать препятствия экспорта продовольствия
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 июл — Прайм. Еврокомиссия предложит внести изменения в санкции против России в пятницу, чтобы избежать риска препятствования экспорту продовольствия, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников.
"ЕК в пятницу <…> скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия", — говорится в сообщении агентства.
По словам источников, предполагается, что в существующие санкции будут внесены изменения, чтобы убедиться, что они не повлияют на экспорт продовольствия и зерна из России.
https://1prime.ru/News/20220715/837498690.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.