МОСКВА, 15 июл — Прайм. Еврокомиссия предложит внести изменения в санкции против России в пятницу, чтобы избежать риска препятствования экспорту продовольствия, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. Bloomberg: Евросоюз намерен ввести санкции против 50 людей и организаций

"ЕК в пятницу <…> скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия", — говорится в сообщении агентства.

По словам источников, предполагается, что в существующие санкции будут внесены изменения, чтобы убедиться, что они не повлияют на экспорт продовольствия и зерна из России.