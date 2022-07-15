МАГНИТОГОРСК, 15 июл — ПРАЙМ. В сегодняшних кризисных условиях металлургическая отрасль как никогда нуждается в системных мерах поддержки со стороны государства, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко: беспрецедентные санкции не смогли пошатнуть российскую экономику

В ходе совещания с руководством Уральского федерального округа, региона и Магнитогорского металлургического комбината она отметила, что сокращение рынков сбыта привело к сокращению потребления стали и внутри страны.

Матвиенко отметила, что это тот случай, когда государству нужно создавать условия, чтобы металлурги – "крупнейшие налогоплательщики и кормильцы" — успешно прошли трудный период.

Спикер добавила, что необходимо учитывать индивидуальный подход, поскольку одни вкладывали в свое производство, а другие могли выводить средства в офшоры.

По ее словам, например, к ММК может быть один подход, учитывая, сколько средств, "по миллиарду долларов", они вкладывали в свое развитие, производство. Другой подход — к тем компаниям, "которые выводили дивиденды в офшоры", не вкладываясь в собственные инвестиционные проекты, указала Матвиенко.

"Я вам обещаю, что по итогам поездки проинформирую президента страны, хотя Владимир Владимирович (Путин – ред.) хорошо знает ваше предприятие", — заявила политик.

Она полагает, что со стороны руководства страны, правительства "реакция будет". "Какие методы, какие подходы — это должно решить правительство. Металлургическая отрасль и отдельные предприятия — нужно находить системные меры поддержки", — заключила она.