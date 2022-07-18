МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Санкции — это та цена, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главы МИД Евросоюза рассмотрят новые санкции против России и помощь Украине

"Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет", — сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".

Песков также напомнил, что в России есть пословица, которая звучит примерно так: "Все что нас не убивает, делает нас лишь крепче".