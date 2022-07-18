МОСКВА, 18 июл —ПРАЙМ. IKEA ограничила время онлайн-покупок в рамках проходящей в России распродажи до 10-15 минут. IKEA организовала электронную очередь на сайте на время распродажи

Финальная онлайн-распродажа сворачивающей бизнес в России IKEA началась ночью 5 июля, почти сразу российский сайт компании "лег", его полноценную работу не удается восстановить до сих пор. Отдельным покупателям удалось оформить и оплатить заказ. При этом IKEA пообещала продавать товары онлайн по мере возможности и даже вводила электронную очередь для покупателей.

"Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено – через 10-15 минут система может вернуть вас обратно в очередь", — сообщается на сайте российского подразделения.

Также отмечается, что время ожидания в очереди может составлять как несколько минут, так и более часа в зависимости от числа пользователей на сайте.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.