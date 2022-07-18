МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения

"Считаю целесообразным за каждым направлением (в высокотехнологичных отраслях) закрепить ответственного в ранге вице-премьера. У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством… И попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства. И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики", — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.