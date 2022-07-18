БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия опубликовала в понедельник доклад, в котором выразила опасения в связи с угрозой засухи почти на 50% территории Евросоюза летом 2022 года, что может привести к значительному снижению урожая на затронутых территориях. В Австрии признали влияние антироссийских санкций на Евросоюз

Очередная волна жаркой погоды, которую ожидают на начавшейся неделе, станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению нескольких тысяч гектаров лесов. Сообщалось о гибели нескольких пожарных.

"Анализ развития и распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что беспокойство в связи с возможной засухой вызывают 46% территории ЕС, прямая угроза в настоящее время касается уже 11% территории стран союза из-за дефицита почвенной влаги", — указывается в документе.

В Еврокомиссии также указали на угрозу снижения урожаев летом этого года во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.