МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ предложило продлить срок налоговой льготы для держателей ценных бумаг высокотехнологичных компаний как минимум на пять лет, заявил министр финансов Антон Силуанов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала эту идею. Правительство упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы

Российские инвесторы до конца текущего года могут воспользоваться льготой, которая предполагает налоговую ставку 0% по доходам от операций по реализации акций и облигаций российских компаний высокотехнологичного сектора, при условии, что держатель ценных бумаг владел ими более года.

"Для стимулирования граждан, которые готовы вкладываться в высокотехнологичные компании, у нас до конца текущего года действует льгота — это исключение из налогооблагаемой базы доходов от реализации ценных бумаг российских эмитентов, которые включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики. Считаем, что такую льготу надо продлить. Мы в правительстве считаем, что ее надо продлить как минимум на пять лет, чтобы граждане более активно вкладывались в инструменты высокотехнологичных компаний", — сказал Силуанов на совете по стратегическому развитию и нацпроектам у президента России Владимира Путина.

ЦБ РФ поддержал предложение. "Поддерживаем, что сказал Антон Германович о продлении налоговых льгот на пять лет — это, конечно, даст стимул для инвесторов и вложений в такие ценные бумаги", — прокомментировала Набиуллина.