МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России в первой половине июля вырос на 226 миллиардов рублей, тогда как за весь июнь увеличение составило всего 11 миллиардов рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, изучив данные ЦБ. В Центробанке рассказали о мошенничестве под предлогом дефицита наличных

"В первой половине июля резко вырос рост наличных денег в обращении: их объем вырос на 226 миллиардов рублей, тогда как за весь июнь – всего на 11 миллиардов рублей. Таким образом, период резкого сокращения наличных денег в обращении завершился", — сообщил аналитик.

Он напомнил, что за май их объем снизился на 423 миллиарда рублей, за апрель – на 534,1 миллиарда рублей, за март – на 1,271 триллиона рублей, в результате из экономики был изъят "навес" наличных, образовавшийся из-за экстренного вливания регулятором ликвидности. "В период острой фазы кризиса — с 24 февраля по 5 марта — объем наличных денег в обращении вырос на 2,8 триллиона рублей", — пояснил эксперт.

По мнению Осадчего, основной причиной роста объема наличных денег в обращении, который наблюдается в июле, стало падение процентных ставок в банках – это снижает привлекательность депозитов. "Рост наличных в обращении — проинфляционный фактор", — заключил аналитик.