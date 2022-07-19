МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия готовится к тому, что поставки газа по "Северному потоку" не будут возобновлены после завершения плановых профилактических работ, которое ожидается на этой неделе, заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. В Берлине испугались, что "Северный поток" не возобновит работу

"Европейская комиссия не ожидает возобновления поставок газа в Европу из России по газопроводу "Северный поток", когда на этой неделе завершится плановое техническое обслуживание", — пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова Хана.

"Мы работаем, исходя из предположения, что он не вернется в строй", — цитирует издание еврокомиссара, прокомментировавшего на конференции в Сингапуре ситуацию вокруг "Северного потока".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40% от пропускной мощности трубопровода. "Газпром" объяснял это, в том числе, задержкой из-за санкций Канады возврата турбины Siemens из ремонта. Сложившаяся ситуация породила опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали, пишет издание.

Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждет от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока". СМИ писали, что двигатель находится в пути, может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.