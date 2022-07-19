Сенатор Башкин заявил, что серьезных оснований блокировать YouTube нет
Сенатор Башкин заявил, что серьезных оснований блокировать YouTube в России нет
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что России приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Россия — открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает", — сказал он.
По словам парламентария, он сам разместил во вторник ролик в YouTube.
Как подчеркнул Башкин, серьёзных оснований для блокировки сервиса в России нет.
"Но YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства. Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать", — заявил он.
Ранее во вторник член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.
https://1prime.ru/News/20220719/837538291.html
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