МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Серьезных оснований для блокировки YouTube в России нет, тем более что России приветствует конкуренцию, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин. Эксперт спрогнозировал, сколько еще YouTube сможет работать в России

"Россия — открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает", — сказал он.

По словам парламентария, он сам разместил во вторник ролик в YouTube.

Как подчеркнул Башкин, серьёзных оснований для блокировки сервиса в России нет.

"Но YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства. Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать", — заявил он.

Ранее во вторник член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.