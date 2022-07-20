МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" просит держателей долларовых еврооблигаций одобрить возможность выплат по ним в других валютах — рублях, евро, швейцарских франках или британских фунтах, а также увеличить до 30 дней льготный период, в течение которого компания может урегулировать возникающие с выплатами проблемы, говорится в сообщении компании. "Полюс" получил разрешение на продолжение листинга за рубежом

Речь идет о выпусках бондов с погашением в 2023, 2024 и 2028 годах на 800 миллионов (доходность 5,25%), 500 миллионов (4,70%) и 700 миллионов долларов (3,25%) соответственно.

Компания отмечает, что в связи с санкционными ограничениями любой платеж по этим облигациям может быть заблокирован на неопределенный период основным платежным агентом, клиринговыми системами либо другими организациями, обрабатывающими платежи.

"Эмитент запрашивает согласие держателей облигаций на изменение условий договоров о доверительном управлении и соглашений о платежных агентах, чтобы разрешить выплаты основной суммы долга и процентов по облигациям, хранящимся в российских депозитариях, причем предусмотреть, что платежи по таким облигациям будут производиться только в рублях… и предусмотреть, что платежи по всем облигациям могут производиться в альтернативной валюте, включая евро, фунты стерлингов, швейцарский франк или российский рубль", — говорится в сообщении.

Также компания оставляет за собой право осуществлять выплаты в долларах определенным держателям облигаций, сообщая, что все платежи будут конвертироваться согласно курсу ЦБ РФ на дату платежа.

В дополнение "Полюс" просит инвесторов согласится на увеличение льготного периода, в течение которого невыплаты по бондам не приводят к возникновению технического дефолта. "В случае с выплатой основной суммы долга льготный период предлагается увеличить с 5 до 30 дней, в случае с выплатой процентов и других сумм — с 10 до 30 дней", — поясняется в сообщении.