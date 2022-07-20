МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies полностью вышла из своих проектов в Мьянме, говорится в пресс-релизе компании. TotalEnergies начала предпроектные изыскания по СПГ-проекту в Океании

О решении полностью выйти из оператора газового месторождения Yadana и газотранспортной компании MGTC в Мьянме TotalEnergies заявила в январе, объяснив это злоупотреблениями и нарушениями прав человека после смены власти в стране в начале 2021 года.

"В соответствии с предусмотренным договором 6-месячным периодом уведомления решение о выходе из активов вступает в силу 20 июля 2022 года. Процедура осуществлена в соответствии с европейскими санкциями, введенными в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

TotalEnergies также сообщила, что новым оператором месторождения Yadana стала национальная нефтегазовая компания Таиланда PTT. Газ с месторождения, в частности, экспортируется в Таиланд по трубопроводу MGTC.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.