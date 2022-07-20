БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Полное прекращение поставок газа из России в этом году может привести к его нехватке в Евросоюзе минимум 30 миллиардов кубометров зимой, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции. В ЕК оценили рост импорта нероссийского СПГ в Евросоюз в первом полугодии

"Если произойдёт полная остановка, у нас будет разрыв между предложением и спросом на газ. Мы оцениваем, что этот разрыв будет около 30 миллиардов кубометров при средней зиме, 45 миллиардов — при более холодной зиме, и он будет ещё больше, если зима будет исключительно холодной", — сказала она об оценке возможности полного прекращения поставок из РФ в этом году.

"Для ответа на сохраняющуюся зависимость от России нам нужно сократить спрос на газ. Но нам надо защитить наши возможности наполнять газовые хранилища для этой зимы и для следующей", — сказала Симсон.

Она отметила, что страны ЕС уже "хорошо продвинулись" на этом пути, несмотря на сложные условия на рынке газа, уровень заполнения хранилищ сейчас близок к 65%.

"Если поставки из России будут отрезаны, достижение цели в 80% к ноябрю станет очень трудным", — констатировала она.

Еврокомиссия в среду озвучила предложение о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Кроме того, в рамках этого регулирования Еврокомиссия после консультаций с государствами союза сможет объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что будет означать введение обязательного снижения спроса на газ для всех государств союза. Этот механизм может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок этого топлива из России, сказала фон дер Ляйен на той же пресс-конференции в среду.

Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.