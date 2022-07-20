МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. РЖД в июле назначили дополнительные "Ласточки" Ярославль – Москва, цена билета — от 828 рублей, сообщает компания. РЖД пустят дополнительный поезд между Калининградом и Москвой

"Назначили дополнительные "Ласточки" Ярославль – Москва. Они сделают два рейса: из Ярославля 30 июля в 11.25 и прибывая в Москву в 15.08, из Москвы 31 июля в 11.10 и прибывая в Ярославль в 15.02", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Уточняется, что "Ласточки" будут курсировать пятивагонными составами в комплектации "Премиум". В поезде представлено три класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. Для маломобильных пассажиров предусмотрены места с креплением для кресла коляски и кнопкой вызова проводника.

"Стоимость билета – от 828 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы", — отметили в РЖД.