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Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, которые включает в себя частичное эмбарго на золото, написала в своем твиттере глава ЕК Урсула... ПРАЙМ, 21.07.2022
новости, санкции, россия, евросоюз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, которые включает в себя частичное эмбарго на золото, написала в своем твиттере глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля", — говорится в сообщении.
Накануне источник РИА Новости в Совете ЕС подтвердил, что постпреды согласовали новый пакет ограничений.
Седьмой пакет санкций вступит в силу после того, как их опубликуют в официальном журнале.
Страны Запада начали вводить антироссийские ограничения после начала спецоперации на Украине. Меры затронули и российские энергоносители.
Президент Владимир Путин назвал политику Запада по ослаблению и сдерживаю России долгосрочной стратегией, отметив, что ограничения против Москвы ударили по всей мировой экономике