МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, которые включает в себя частичное эмбарго на золото, написала в своем твиттере глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия: новые санкции против России не затронут транспортировку газа

"Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля", — говорится в сообщении.

Накануне источник РИА Новости в Совете ЕС подтвердил, что постпреды согласовали новый пакет ограничений.

Седьмой пакет санкций вступит в силу после того, как их опубликуют в официальном журнале.

Страны Запада начали вводить антироссийские ограничения после начала спецоперации на Украине. Меры затронули и российские энергоносители.

Президент Владимир Путин назвал политику Запада по ослаблению и сдерживаю России долгосрочной стратегией, отметив, что ограничения против Москвы ударили по всей мировой экономике