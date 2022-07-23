МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет, ведомство принимает меры, чтобы купировать риск завоза болезни в страну, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что предпринимают все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, предотвращения возможности распространения заболевания.

При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль, напомнили в Роспотребнадзоре.

"На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", — добавляется в сообщении.

В России первый случай оспы обезьян выявили 12 июля. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы. По сообщениям Роспотребнадзора, возможность распространения оспы обезьян в России купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.