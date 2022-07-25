МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста, приближаясь к отметке в 1800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут в понедельник утром

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию понедельника у отметки 1680 долларов за тысячу кубометров (-0,5% к расчётной цене пятницы — 1686 долларов) и на протяжении первых часов торгов демонстрировали умеренный рост в среднем на 3-4%. Однако минутами ранее — с 14.42 мск — котировки резко ускорили темпы роста, подскочили почти до 1800 долларов (+6,6%), после чего снизились примерно до 1780 долларов (+5,4%).

Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1735 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.