Байден сообщил, что проведет переговоры с главой Китая
Президент США Джо Байден сообщил, что ожидает переговоров с главой КНР до конца недели
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ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сказал, что планирует до конца недели провести разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Таковы мои ожидания, но я дам вам знать, когда об этом будет условлено", — сказал Байден журналистам.
Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом и находился на самоизоляции и лечении.
"Я надеюсь, что вернусь к очной работе к концу недели. Но, как вы знаете, я сохраняют полноценный график, и только сегодня провел четыре крупных мероприятия", — сказал он по итогам совещания в Белом доме.
Он добавил, что чувствует себя отлично, из остающихся симптомов болезни отметил только охриплость голос.
"Я проспал две полные ночи подряд. На самом деле этим утром меня разбудила собака", — сказал Байден.
https://1prime.ru/News/20220725/837602505.html
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