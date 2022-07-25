ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сказал, что планирует до конца недели провести разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Китай рассказал о переговорах с США по лимиту цен на российскую нефть

"Таковы мои ожидания, но я дам вам знать, когда об этом будет условлено", — сказал Байден журналистам.

Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом и находился на самоизоляции и лечении.

"Я надеюсь, что вернусь к очной работе к концу недели. Но, как вы знаете, я сохраняют полноценный график, и только сегодня провел четыре крупных мероприятия", — сказал он по итогам совещания в Белом доме.

Он добавил, что чувствует себя отлично, из остающихся симптомов болезни отметил только охриплость голос.

"Я проспал две полные ночи подряд. На самом деле этим утром меня разбудила собака", — сказал Байден.