ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2022 год до 2,6% с апрельской оценки в 2,8%, на 2023 год — до 1,2% с 2,3%, говорится в докладе МВФ. МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на 2022 и 2023 годы

В сравнении с апрельским докладом ожидания ухудшились на 0,2 и 1,1 процентного пункта из-за последствий ситуации на Украине и ужесточения политики Европейского центрального банка, который в июне прекратил выкуп активов с рынка в рамках стандартной программы APP и повысил ставки в июле.

Обновленный прогноз роста ВВП Германии на нынешний и следующий годы составляет 1,2% и 0,8% соответственно, Франции – 2,3% и 1%, Италии – 3% и 0,7%, Испании — 4% и 2%.

В 2021 году экономический рост в еврозоне составил 5,4%.

В Великобритании, которая в еврозону не входит, рост ВВП ожидается на уровне 3,2% в 2022 году и 0,5% в 2023 году после 7,4% в 2021 году.